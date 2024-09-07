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    Таранов о переходе Сергеева: Большая новость для всего самарского футбола

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    Экс-защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о переходе нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в стан самарской команды.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Переход Сергеева в "Крылья Советов" — большая новость для всего самарского футбола. Иван своей игрой и отношением к делу заслужил любовь болельщиков. Думаю, что для Самары это очень хорошее приобретение. Самое главное, чтобы Сергеев смог переключиться от хороших исполнителей к менее хорошим. На сегодняшний день "Зенит" — флагман российского футбола по подбору футболистов. Ивану в "Крыльях Советов" нужно прикладывать больше усилий, становится лидером и показывать то, что он показывал в Самаре ранее.

    Если Сергеев найдёт в себе мотивацию сделать шаг назад, чтобы сделать два вперёд, то это будет здорово. Не думаю, что вокруг Сергеева будет строится игра "Крыльев Советов". Ведь это не Лионель Месси, вокруг которого строится весь футбол команды. Иван — часть коллектива, на которую будут возлагаться надежды в завершающей стадии», — сказал Таранов Чемпионату.

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    • Напомним, что Сергеев подписал контракт с «Крыльями Советов» до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне нападающий успел провести 3 матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

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