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    Иско прооперировали после перелома ноги

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    Хавбек Иско, выступающий в составе «Бетиса», перенес операцию после перелома левой малоберцовой кости.

    Иско
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    Иско

    Полузащитник попал в лазарет после матча 36-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:2).

    «Иско Аларкон перенёс хирургическое вмешательство после перелома левой малоберцовой кости, которое было проведено в Мадриде. Область перелома была очищена и укреплена костным трансплантатом, а пластина для остеосинтеза была заменена.

    Игроку потребуется начальный этап без нагрузок, после чего он пройдёт этап реабилитации», — говорится в заявлении пресс-службы «Бетиса» на официальном сайте.

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    32-летний Иско в минувшем сезоне в 36 матчах забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

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