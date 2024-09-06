Летом Зайнутдинов мог оказаться в «Зените»

Глава Казахстанской федерации футболаотметил, что хавбек «Бешикташа»мог перейти в «Зенит».

«Было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. Знаете, это его выбор. Поддерживаю любые решения Бахтиера, сделанные осознанно, — говорит Барменкулов. — Я ему так и сказал: "Конечно, надо со всеми проконсультироваться. И с главным тренером сборной, и вообще в целом". И в итоге Зайнутдинов остался в "Бешикташе".

Уважаю такой выбор и считаю, что Бахтиер правильно делает — как говорится, заточился уже на Европу, пусть дальше идет. Но я поддержал бы его трансфер в "Зенит" из Санкт-Петербурга», — сказал Барменкулов «СЭ».

В клуб из Стамбула 26-летний Зайнутдинов перешел в августе 2023 года из ЦСКА.