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    Тарханов: Хочу продолжить карьеру тренера

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    Известный специалист Александр Тарханов рассказал, что у него есть желание возобновить тренерскую карьеру и он ждет предложений.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Я с виду такой добрый, а когда работаю, то жесткий и требовательный очень. Не обязательно орать и кричать, можно раз сказать — и человек понимает. Не понимает — значит надо его отстранить от работы.

    Жизнь хорошо прожил, у меня всё время работа была и будучи игроком, и тренером. У меня великолепная семья, которая всегда поддерживает во всем. Я всегда с удовольствием приезжаю домой и скучаю часто. Наверное, я этим только горжусь.

    Я поборол онкологию несколько лет назад. Если суждено жить — будешь жить, суждено умереть — умрешь. Это не зависит от человека. Стресс тоже всё усугубляет, а когда ты спокойно относишься, что‑то помогает.

    Наверное, куча ангелов у меня есть. Я люблю и умею работать. Самое главное, чтобы страсть была. Я еще и играю сам, — сказал Тарханов в эфире программы "Все на Матч!" на канале "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 6 сентября, Александр Тарханов празднует 70-летний юбилей. За время тренерской карьеры он возглавлял ЦСКА, "Торпедо", "Крыльев Советов", "Терек", "Кубань", "Химки", "Урал" и "Енисей".

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