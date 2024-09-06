Посол России во Вьетнаме: Пока отмена матча с Таиландом не рассматривается

Посол России во Вьетнамезаявил, что сценарий, при котором товарищеский матчбудет отменен, пока не рассматривается.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валерий Карпин — главный тренер сборной России Фото: rfs.ru

Ранее стало известно, что во Вьетнаме, где сборная России проводит сентябрьский сбор, резко ухудшается погода.

За сутки до матча сборной России против команды Таиланда в Ханое начался сильный ливень. В день игры ожидается тайфун «Яги», который может стать самым сильнейшим в городе за последние несколько лет.

«Для Вьетнама такая погода — обычное явление, здесь с июня по ноябрь сезон тайфунов.

Местные власти относятся к этому со всей серьезностью, заранее оповещают о надвигающейся опасности и готовят города к разгулу стихии.

Если говорить о тайфуне "Яги", то он недавно был переквалифицирован в супертайфун, последний раз подобное фиксировалось 10 лет назад.

Могут ли отменить матч? Конечно, есть определенного рода опасения, но тут надо ожидать решения со стороны вьетнамских партнеров, пока, насколько мне известно, подобное решение не рассматривается», — приводит слова Бездетко «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Таиланда должен состояться 7 сентября в Ханое, начало запланировано на 16:00 мск.

Напомним, 5 сентября сборная России одержала победу над командой Вьетнама.