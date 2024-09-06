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    Медведев о Сергееве: Когда было надо, выходил и забивал

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе нападающего Ивана Сергеева из стана «сине-бело-голубых» в «Крылья Советов».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешёл в "Крылья Советов". Иван провёл в "Зените" два с половиной года и внёс серьёзный вклад в победы и титулы клуба. Скорострельно опроверг мнение Артёма Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за "Зенит".

    Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший "Зениту" вторую звезду. Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери "Зенита" для него всегда будут открыты!» — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Зенит» подписал контракт с экс-нападающим «Спартака» Александром Соболевым. После этого «сине-бело-голубые» объявили о расставании с Иваном Сергеевым.

    Нападающий провел за «Зенит» 3 матча в нынешнем сезоне РПЛ и не отметился результативными действиями.

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