Медведев о Сергееве: Когда было надо, выходил и забивал

Председатель правлениявысказался о переходе нападающегоиз стана «сине-бело-голубых» в

«Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешёл в "Крылья Советов". Иван провёл в "Зените" два с половиной года и внёс серьёзный вклад в победы и титулы клуба. Скорострельно опроверг мнение Артёма Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за "Зенит".

Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший "Зениту" вторую звезду. Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери "Зенита" для него всегда будут открыты!» — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» подписал контракт с экс-нападающим «Спартака» Александром Соболевым. После этого «сине-бело-голубые» объявили о расставании с Иваном Сергеевым.

Нападающий провел за «Зенит» 3 матча в нынешнем сезоне РПЛ и не отметился результативными действиями.