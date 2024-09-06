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    Три ключевых игрока «Ливерпуля» летом 2025-го переедут в Саудовскую Аравию

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    Руководство «Ливерпуля» готовится к тому, что летом 2025 года из команды уйдут сразу три ключевых игрока.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации Caught Offside, речь идет о нападающем Мохамеде Салахе, защитнике Вирджиле ван Дейке и вратаре Алиссоне.

    Источник утверждает, что египтянин, нидерландец и бразилец могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Известно, что контракты Салаха и ван Дейка рассчитаны до конца текущего сезона. Соглашение Алиссона с «Ливерпуле» истекает в июне 2027 года.

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    • Напомним, ранее саудовский «Аль-Иттихад» несколько раз пытался подписать Салаха.

    Ранее сообщалось, что Салах и «Ливерпуль» в ближайшее время могут обсудить условия нового контракта.

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