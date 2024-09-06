Фернандеш: Роналду на ЧМ-2026? Это будет только его решение

Полузащитник сборной Португалииответил на вопрос о возможной игрена следующем чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

«Это будет его решение, и оно зависит от того, насколько хорошо Криштиану будет себя чувствовать и на каком уровне будет играть. Мы знаем, что он способен демонстрировать высокий футбольный уровень, несмотря на свой возраст.

Однако финальное решение будет за ним. Я уверен, что оно будет в пользу национальной команды и его самого», — приводит слова Фернандеша Goal.

Напомним, что Роналду сейчас 39 лет и он выступает на клубном уровне в составе саудовского клуба «Аль-Наср».