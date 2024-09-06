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    Фернандеш: Роналду на ЧМ-2026? Это будет только его решение

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду
    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш ответил на вопрос о возможной игре Криштиану Роналду на следующем чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Это будет его решение, и оно зависит от того, насколько хорошо Криштиану будет себя чувствовать и на каком уровне будет играть. Мы знаем, что он способен демонстрировать высокий футбольный уровень, несмотря на свой возраст.

    Однако финальное решение будет за ним. Я уверен, что оно будет в пользу национальной команды и его самого», — приводит слова Фернандеша Goal.

    Напомним, что Роналду сейчас 39 лет и он выступает на клубном уровне в составе саудовского клуба «Аль-Наср».

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