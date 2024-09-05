ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Карпин — главный тренер сборной РоссииВьетнам — Россия 0:3. Онлайн
  • 19:26
    • «Салават Юлаев» сломил сопротивление «Ак Барса»
  • 17:59
    • Россия разгромила в гостях Вьетнам
    Все новости спорта

    Латышонок: Я счастлив, что удалось сегодня дебютировать и выиграть

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России сборная Вьетнама
    Вратарь сборной России Евгений Латышонок высказался о матче против Вьетнама (3:0).

    Евгений Латышонок
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Латышонок

    «Я счастлив, что удалось сегодня дебютировать и выиграть. Положительные эмоции. Поле, конечно, не лучшего качества, но в целом нормально. В ФНЛ было и не такое.

    Требования Карпина понятны. Всё объяснили, проводили тренировки. Всё понятно донесли. Думаю, Лунёву было тяжелее играть, потому что было жарко. Больше моментов у меня было во втором тайме. Не знаю, кому легче было.

    Волновался, конечно, хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что всё так сложилось. Как восстанавливаться от жары? Водичку попьём и всё», — цитирует Латышонка «Чемпионат».

    Следующий матч России проведет с Таиландом 7 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красная фурия» вновь победит
  • Сербия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Путь к восстановлению ЦСКА начнет с победы в дерби
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Португалия порадует своих болельщиков
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сербия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Белоруссия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фриц — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры