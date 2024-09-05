Латышонок: Я счастлив, что удалось сегодня дебютировать и выиграть

Вратарь сборной Россиивысказался о матче против Вьетнама (3:0).

«Я счастлив, что удалось сегодня дебютировать и выиграть. Положительные эмоции. Поле, конечно, не лучшего качества, но в целом нормально. В ФНЛ было и не такое.

Требования Карпина понятны. Всё объяснили, проводили тренировки. Всё понятно донесли. Думаю, Лунёву было тяжелее играть, потому что было жарко. Больше моментов у меня было во втором тайме. Не знаю, кому легче было.

Волновался, конечно, хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что всё так сложилось. Как восстанавливаться от жары? Водичку попьём и всё», — цитирует Латышонка «Чемпионат».

Следующий матч России проведет с Таиландом 7 сентября.