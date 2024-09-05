Карпин: Доволен качеством игры России в таких условиях, влаге. Играй в другую погоду — нет

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над Вьетнамом (3:0).

«Доволен ли качеством игры сборной России? Смотря что под этим понимать. В этих условиях, влаге, конечно, доволен. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить ещё. Играй мы в другую погоду — наверное, нет.

Уровень Вьетнама сравнивать с чем? С Европой? Ну да, себя обманывать не надо. По уровню Европы не самая сильная сборная. Не очень много знаем про их футбол. Но по тому, что увидел, команда неплохая, футболисты технически оснащены, где-то, может, не хватает техники.

Непривычные климатические условия для наших футболистов. Глобально никто не получил травму, от жары не умер. И слава богу», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Следующий матч России проведет с Таиландом 7 сентября.