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    Карпин: Доволен качеством игры России в таких условиях, влаге. Играй в другую погоду — нет

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Вьетнамом (3:0).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Доволен ли качеством игры сборной России? Смотря что под этим понимать. В этих условиях, влаге, конечно, доволен. 3:0 выиграли, у своих ворот ничего не пропустили, могли забить ещё. Играй мы в другую погоду — наверное, нет.

    Уровень Вьетнама сравнивать с чем? С Европой? Ну да, себя обманывать не надо. По уровню Европы не самая сильная сборная. Не очень много знаем про их футбол. Но по тому, что увидел, команда неплохая, футболисты технически оснащены, где-то, может, не хватает техники.

    Непривычные климатические условия для наших футболистов. Глобально никто не получил травму, от жары не умер. И слава богу», — цитирует Карпина «Чемпионат».

    Следующий матч России проведет с Таиландом 7 сентября.

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