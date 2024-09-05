Иран и ОАЭ одержали победы в матчах азиатской квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча группы А 3-го азиатского квалификационного раунда ЧМ-2026.

В одной из встреч сборная ОАЭ одержала волевую победу над Катаром (3:1).

Первый гол забили хозяева на 38-й минуте, отличился Ибрагим Аль-Хассан.

Далее забивал только ОАЭ. Голы записали на свой счет Хариб Сухаиль на 68-й минуте, Халед Ибрагим 80-й минуте и Али Салех на 90+4-й минуте.

В следующем поединке сборная ОАЭ сыграет против Ирана, а Катар встретится с Северной Кореей.

В параллельном матче Иран одолел Киргизию со счетом 1:0.

На 34-й минуте хозяева забили победный гол, отличился Мехди Тареми.

В следующем поединке Иран встретится с ОАЭ, а Киргизия сыграет против Узбекистана. Оба матча состоятся 10-го сентября.