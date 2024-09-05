Экс-форвард «Реала» сравнил Мбаппе с бутылкой кетчупа

Форвард «Аль-Гарафы», игравший за «Реал» в минувшем сезоне, прокомментировал адаптацию форвардав мадридской команде.

Мбаппе впервые забил за «Реал» в Примере только в 4-м туре — нападающий оформил дубль в матче с «Бетисом» (2:0).

«Я знаю, что такое "Реал", и я знаю, в каких условиях находится Мбаппе, и для меня здесь нет никаких сомнений. Мбаппе — как бутылка кетчупа. Сначала выжимаешь, и ничего не выходит, но потом весь томатный соус выливается сразу. Он уже забил два гола "Бетису" и продолжит забивать. Мбаппе войдет в историю "Реала" — он и все вокруг него.

Мы выиграли Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. А также Лигу наций и чемпионат Европы с национальной сборной. Для меня это было что-то невероятное. Это был сезон, в котором мы проиграли всего две игры за весь год. То, что произошло в "Реале", было впечатляющим. Для меня это был незабываемый этап», — цитирует Хоселу AS.