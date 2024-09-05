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    Балахнин считает, что у «Ростова» не получится попасть в топ-5 команд РПЛ

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    Российский тренер Сергей Балахнин высказался о перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Ростову трудно было быть выше в таблице перед паузой на сборные. Впереди находятся команды посильнее. Считаю, что расстраиваться нечему. Седьмое место — нормальное для "Ростова".

    Откровенно говоря, прыгнуть выше головы и попасть в топ‑5 у "Ростова" в этом сезоне не получится. Соперники хорошо усилились. Мы видим, как выглядят "Динамо" и "Локомотив", даже ЦСКА неплохо играет, "Спартак" выздоравливает не по дням, а по часам. Я уже не говорю про "Зенит". Раньше какой‑то топ‑клуб мог выпасть, поэтому команды победнее поднимались в таблице», — приводит слова Балахнина «Чемпионат».

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