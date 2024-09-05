Балахнин считает, что у «Ростова» не получится попасть в топ-5 команд РПЛ

Российский тренервысказался о перспективахв нынешнем сезоне РПЛ.

«Ростову трудно было быть выше в таблице перед паузой на сборные. Впереди находятся команды посильнее. Считаю, что расстраиваться нечему. Седьмое место — нормальное для "Ростова".

Откровенно говоря, прыгнуть выше головы и попасть в топ‑5 у "Ростова" в этом сезоне не получится. Соперники хорошо усилились. Мы видим, как выглядят "Динамо" и "Локомотив", даже ЦСКА неплохо играет, "Спартак" выздоравливает не по дням, а по часам. Я уже не говорю про "Зенит". Раньше какой‑то топ‑клуб мог выпасть, поэтому команды победнее поднимались в таблице», — приводит слова Балахнина «Чемпионат».

После 7-и туров «Ростов» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Краснодара» 14-го сентября.