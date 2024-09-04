Рабьо может перейти в клуб Роналду

Полузащитник сборной Францииможет продолжить карьеру в

Рабьо находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом».

По информации Corriere Dello Sport, Рабьо может стать игроком «Аль-Насра».

Источник утверждает, что саудовский клуб готов платить французу 20 миллионов евро в год.

Также отмечается, что на подписании Рабьо настаивает лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Transfermarkt оценивает стоимость Рабьо в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рабьо отказался от возможности продолжить карьеру в «Милане».