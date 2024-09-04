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    Рабьо может перейти в клуб Роналду

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    Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    Рабьо находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом».

    По информации Corriere Dello Sport, Рабьо может стать игроком «Аль-Насра».

    Источник утверждает, что саудовский клуб готов платить французу 20 миллионов евро в год.

    Также отмечается, что на подписании Рабьо настаивает лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Transfermarkt оценивает стоимость Рабьо в 35 миллионов евро.

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