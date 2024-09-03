ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманБудущее в подвешенном состоянии: что ждет Осимхена и Лукмана в этом сезоне?
    Все новости спорта

    Спортивный директор «Ман Юнайтед»: Мне нравится работать с тен Хагом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт высказался о наставнике коллектива Эрике тен Хаге.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Очень редко получается так, что ты приходишь в клуб на должность спортивного директора, а у команды не назначен тренер.

    Могу лишь повторить то, что нравится работать с Эриком в течение восьми недель.

    Моя работа заключается в том, чтобы поддержать его всеми возможными способами, будь то в плане работы, подбора игроков, медицинского обслуживания, психологии, организации тренировок.

    Я просто хочу снять с него как можно больше нагрузки, чтобы он мог полностью сосредоточиться на тренировках и тактике, чтобы обеспечить успех Манчестер Юнайтед», — цитирует Эшуорта Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе три очка и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия сезона порадует голами?
  • «Металлург» Мг — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Московское «Динамо» разгромит китайский клуб?
  • «Динамо» М — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • К победе в дерби Урала ближе подберется Екатеринбург
  • «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.26
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо М — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Польша
  • Футбол
  • Послезавтра в 21:45
    •  2.84
  • Прогноз на матч Димитров — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фриц — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Гибралтар — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Волгарь — Астрахань
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры