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    «Сокол» и «Шинник» не смогли определить победителя в матче Первой лиги

    «Сокол» — «Шинник»: счет матча 0:0, обзор голов

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    «Сокол» на своем поле сыграл вничью с «Шинником» (0:0) в матче 8-го тура российской Первой лиги.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    За весь матч саратовская команда ударила по воротам соперника только 1 раз и подал 4 угловых. «Шинник» сделал 3 удара в створ ворот и совершил 15 штрафных.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Шинник 0:0
    Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Chobanov R., Kaplenko N., Karpitskiy E., Molodtsov A., Zabelin P. Шинник: Денис Вамбольт, Лев Скворцов, Василий Алейников, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Chernyi A., Fedorov Z., Gbamble N., Jonathan J., Kosogorov A., Zagre B. Предупреждения: Jonathan J. (29'), Лев Скворцов (50')

    После этого матча «Сокол» занимает 9-е место в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. «Шинник» — на 16-й позиции (6 баллов).

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