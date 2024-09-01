«Сокол» — «Шинник»: счет матча 0:0, обзор голов

на своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 8-го тура российской Первой лиги.

За весь матч саратовская команда ударила по воротам соперника только 1 раз и подал 4 угловых. «Шинник» сделал 3 удара в створ ворот и совершил 15 штрафных.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — Шинник 0:0 Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Chobanov R., Kaplenko N., Karpitskiy E., Molodtsov A., Zabelin P. Шинник: Денис Вамбольт, Лев Скворцов, Василий Алейников, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Chernyi A., Fedorov Z., Gbamble N., Jonathan J., Kosogorov A., Zagre B. Предупреждения: Jonathan J. (29'), Лев Скворцов (50')

После этого матча «Сокол» занимает 9-е место в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. «Шинник» — на 16-й позиции (6 баллов).