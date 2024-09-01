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    «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

    «Челси» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Челси» поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 3-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол у «Челси» записал на свой счет Николас Джексон на 25-й минуте. На 53-й минуте «Кристал Пэлас» сумел сравнять счет, отличился Эберечи Эзе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Кристал Пэлас 1:1
    Голы: 1:0 Николас Джексон (25'), 1:1 Эберечи Эзе (53') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Михаил Мудрик, 74'), Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Кристофер Нкунку, 86'), Педру Нету (Жоау Фелиш, 58'), Николас Джексон Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Крис Ричардс, Марк Гехи, Натаниэл Клайн, Эберечи Эзе, Даити Камада (Джеффри Шлупп, 88'), Уилл Хьюз (Cheick Doucoure, 50'), Адам Уортон, Жан-Филипп Матета (Исмаила Сарр, 69') Предупреждения: Педру Нету (8'), Уилл Хьюз (14'), Весли Фофана (32'), Николас Джексон (63'), Даниэль Муньос (89'), Коул Палмер (90 + 1')

    После этого матча «Челси» 11-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 16-й позиции (1 балл).

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