«Урал» — «Алания»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграл(2:1) в матче 8-го тура российской Первой лиги.

В составе екатеринбургской команды дубль оформил полузащитник Тимур Аюпов, который забил свои голы на 24-й минуте и 83-й минуте с пенальти. Уже на 90-й минуте нападающий «Урала» Виктор Нафиков забил 3-й гол в ворота соперника.

Единственный гол у «Алании» записал на свой счет Виктор Нафиков на 78-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Алания 1:0 Гол: 1:0 Тимур Аюпов (24') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Илья Ишков, Фаниль Сунгатулин, Эрик Бикфалви, Arapov D. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Илья Москаленчик, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Давид Кокоев, Сергей Макаров, Chimezie W., Nafikov V. Предупреждения: Алексей Татаев (36'), Илья Москаленчик (67')

После этого матча «Урал» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 17-ю очками в активе. «Алания» — на 12-й позиции (8 баллов).