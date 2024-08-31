«Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А

Нападающийисключен из заявкина сезон в итальянской Серии А.

Это случилось на следующий день после закрытия летнего трансферного окна в Европе.

Осимхен был близок к переходу в «Челси», но в итоге не смог договориться с лондонским клубом о финансовых условиях контракта.

Кроме того, у нигерийского футболиста было предложение от «Аль-Ахли», но и этот вариант его тоже не устроил. В связи с этим саудовский клуб приобрел нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни.

Под девятым номером, который ранее принадлежал Осимхену, теперь будет играть новичок «Наполи» Ромелу Лукаку.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в «Наполи» больше не считают Осимхена частью проекта. То же самое касается португальца Марио Руя.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 100 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.