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    «Наполи» исключил Осимхена из заявки на сезон Серии А

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    Нападающий Виктор Осимхен исключен из заявки «Наполи» на сезон в итальянской Серии А.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Это случилось на следующий день после закрытия летнего трансферного окна в Европе.

    Осимхен был близок к переходу в «Челси», но в итоге не смог договориться с лондонским клубом о финансовых условиях контракта.

    Кроме того, у нигерийского футболиста было предложение от «Аль-Ахли», но и этот вариант его тоже не устроил. В связи с этим саудовский клуб приобрел нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни.

    Под девятым номером, который ранее принадлежал Осимхену, теперь будет играть новичок «Наполи» Ромелу Лукаку.

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    • По информации журналиста Фабрицио Романо, в «Наполи» больше не считают Осимхена частью проекта. То же самое касается португальца Марио Руя.

    Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 100 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

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