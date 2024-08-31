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    Мусаев о победе ЦСКА: Тяжелая погода была, тяжелый соперник

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    Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе своей команды в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Химок» (2:0).

    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА
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    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА

    «Тяжёлая погода была, тяжёлый соперник. Думаю, с этим клубом никому легко не будет. Парни — красавцы, выдержали. Всех с победой!

    Конкуренция в атаке? На меня никак не влияет. Сейчас у меня тоже есть конкуренты. Если я не будут соответствовать, тоже могу сесть в запас. Пока получается забивать и использовать шанс.

    Попадание в состав сборной России? Я очень рад. Это прекрасная возможность потренироваться с лучшими игроками России. Топовый опыт», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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