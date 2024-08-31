Мусаев о победе ЦСКА: Тяжелая погода была, тяжелый соперник

Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА Фото: globallookpress.com
«Тяжёлая погода была, тяжёлый соперник. Думаю, с этим клубом никому легко не будет. Парни — красавцы, выдержали. Всех с победой!
Конкуренция в атаке? На меня никак не влияет. Сейчас у меня тоже есть конкуренты. Если я не будут соответствовать, тоже могу сесть в запас. Пока получается забивать и использовать шанс.
Попадание в состав сборной России? Я очень рад. Это прекрасная возможность потренироваться с лучшими игроками России. Топовый опыт», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующей встрече армейцы сыграют против «Зенита» 14-го сентября в рамках чемпионата России.