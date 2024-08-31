Мусаев о победе ЦСКА: Тяжелая погода была, тяжелый соперник

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против(2:0).

«Тяжёлая погода была, тяжёлый соперник. Думаю, с этим клубом никому легко не будет. Парни — красавцы, выдержали. Всех с победой!

Конкуренция в атаке? На меня никак не влияет. Сейчас у меня тоже есть конкуренты. Если я не будут соответствовать, тоже могу сесть в запас. Пока получается забивать и использовать шанс.

Попадание в состав сборной России? Я очень рад. Это прекрасная возможность потренироваться с лучшими игроками России. Топовый опыт», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующей встрече армейцы сыграют против «Зенита» 14-го сентября в рамках чемпионата России.