Матч между «Химками» и ЦСКА откроет программу 7-тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 6-ти матчах. Подмосковная команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:11.

«Красно-черные» не побеждают в чемпионате на протяжении трех матчей кряду. После минимального поражения от «Пари НН» (0:1) химчане дважды подряд сыграли вничью, поделив очки с «Зенитом» (1:1) и «Ахматом» (3:3).

В Кубке России подопечные Франка Артиги пока выступают не очень удачно. В первом туре «Химки» дома одолели «Оренбург» (1:0), но затем дважды уступили в гостях «Ростову» (1:3) и «Локомотиву» (0:4).

ЦСКА

После шести туров РПЛ армейцы заработали в свой актив 10 очков, расположившись на 6-м месте в турнирной таблице. На счету подопечных Марко Николича 3 победы, одна ничья и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 13:4.

В прошлом туре РПЛ армейцы на своем поле разгромили «Акрон» со счетом 4:0. Эта победа прервала мини-серию из двух поражений кряду — от «Краснодара» (1:2) и «Локомотива» (0:1).

ЦСКА занимает второе место в группе Кубка России, набрав 5 очков в трех матчах. В крайнем туре армейцы со счетом 2:0 обыграли в гостях «Ахмат».

Личные встречи

ЦСКА одержал 7 побед в 10-ти последних матчах. «Химки» оказались сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — ЦСКА с коэффициентом 2.50.