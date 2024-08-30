ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи БуффонЖеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал?
    Все новости спорта

    В «Баварии» объяснили, почему не подписали Та

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Байер Трансферы
    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о причинах срыва трансфера защитника «Байера» Джонатана Та.

    Джонатан Та — защитник «Байера»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Та — защитник «Байера»

    «Бавария — это клуб, который должен принимать решения. Если мы не готовы заплатить определённую сумму, то мы её не заплатим. Даже если бы наблюдательный совет одобрил сделку, но мы посчитали бы, что она не подходит, то не стали бы этого делать. Меня не волнует, что там было написано. Я всегда говорил, что если есть расходы, то должны быть и доходы.

    Леверкузен дал нам срок три недели назад и сказал: "Слушайте, вы должны заплатить эту сумму к этому времени". И я написал Симону Рольфесу: "Симон, спасибо за дедлайн, спасибо за сумму, которую вы нам назвали. Но мы не можем договориться". На этом переговоры закончились. Это было три с половиной недели назад. И это реальная история, которая стоит за этим трансфером.

  • Жеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал?
  • Всех главные победители и неудачники после жеребьевки нового формата Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Конечно, сейчас я снова спрашиваю, в случае, если мы совершим продажу и у нас будут свободные деньги, сможем ли мы сделать это тогда. Много "если". Но нет, этого не произойдет», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

    В прошедшем сезоне Та провел за «Байер» 48 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал голевую передачу. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную игру
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Зенит» одержит важную победу, разгромив соперника
  • «Пари НН» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» не оставит шансов своему сопернику
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.30
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Пари НН — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Рублев — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры