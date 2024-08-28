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    Роналдо остался в запасе «Ростова» на матч с «Оренбургом»

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    «Оренбург» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Кубка России.

    Роналдо
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    Роналдо

    «Оренбург»: Москвичев, Караташ, Касимов, Перес, Зотов, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Куэро.

    Запасные: Кеняйкин, Хотулев, Горлюк, Мансилья, Сахаризан, Томпсон, Юрин, Керин, Марин, Сидоров, Прохин, Миллер.

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    • «Ростов»: Одоевский, Чернов, Эльаскалани, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

    Запасные: Ятимов, Ханкич, Сако, Осипенко, Лангович, Кучаев, Азнауров, Зубенко, Саравия, Роналдо, Комличенко.

    Матч «Оренбург» — «Ростов» пройдет 28 августа, начало — в 15:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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