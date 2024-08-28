Роналдо остался в запасе «Ростова» на матч с «Оренбургом»

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Касимов, Перес, Зотов, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Куэро.
Запасные: Кеняйкин, Хотулев, Горлюк, Мансилья, Сахаризан, Томпсон, Юрин, Керин, Марин, Сидоров, Прохин, Миллер.
«Ростов»: Одоевский, Чернов, Эльаскалани, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.
Запасные: Ятимов, Ханкич, Сако, Осипенко, Лангович, Кучаев, Азнауров, Зубенко, Саравия, Роналдо, Комличенко.
Матч «Оренбург» — «Ростов» пройдет 28 августа, начало — в 15:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.