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    Дубль Сулейманова помог «Локомотиву» разгромить «Химки»

    «Локомотив» — «Химки»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Локомотив» обыграл «Химки» (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

    Тимур Сулейманов — игрок «Локомотива»
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    Тимур Сулейманов — игрок «Локомотива»

    В 1-м тайме «железнодорожники» забили 2 безответных гола в ворота «Химок». Сначала на 4-й минуте защитник «Локомотива» Егор Погостнов открыл счет, а на 43-й минуте нападающий Тимур Сулейманов удвоил преимущество своей команды.

    Во 2-м отрезке матча «Локомотив» снова забил пару голов. На 57-й минуте все тот же Тимур Сулейманов сделал дубль, а на 81-й минуте форвард «Локомотива» Дмитрий Радиковский установил окончательный результат — 4:0.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Локомотив — Химки 4:0
    Голы: 1:0 Егор Погостнов (4'), 2:0 Тимур Сулейманов (43'), 3:0 Тимур Сулейманов (57'), 4:0 Radikovskiy D. (81') Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Марио Митай, Дмитрий Баринов, Артём Тимофеев, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели, Никита Салтыков, Тимур Сулейманов Химки: Никита Кокарев, Сергей Терехов, Седрик Гогуа, Петар Голубович, Кирилл Капленко, Денис Глушаков, Бутта Магомедов, Зелимхан Бакаев, Илья Берковский, Илья Садыгов, Filin A. Предупреждение: Сергей Терехов (52')

    После этого матча «железнодорожники» занимают 1-е место в группе В Кубка России с 9-ю очками в активе. «Химки» — на 3-й позиции (3 балла).

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