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    Галактионов: Когда нет игроков, которые дают себе возможность передохнуть, душа радуется

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Химок» (4:0) в Кубке России.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «На сегодня уровень мотивации и готовности не подразумевает настроя. Ребята много тренируются, мы постоянно проговариваем, что команда — это не 11 человек, а 23.

    Важно, что команда не дает себе слабину. Когда нет игроков, которые дают себе возможность передохнуть, душа радуется. Остается только воплощать идеи по организации игры, но иногда надо вмешиваться, сохранить игровой тонус, чтобы команда дальше получала удовольствие и показывала результат.

    У меня самая молодая команда. Посмотрим, приглашаем игроков на тренировки, следим за их прогрессом. Была возможность нашим основным игрокам дать неделю паузы, а молодые проявляют себя в этой конкуренции.

    Видите же, какая плотная таблица. Вызов? Мы говорили, что есть группа игроков, которую важно сделать сбалансированной. Потихоньку двигаемся к этому. Ребята получают удовольствие от игры. Каждый матч — это история, которую надо проходить. Спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камешки», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    После этого матча «железнодорожники» занимают 1-е место в группе В Кубка России с 9-ю очками в активе. «Химки» — на 3-й позиции (3 балла).

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