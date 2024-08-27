«Спартак» — «Динамо» Мх: счет матча 0:1, обзор гола

В матче третьего тура группового этапа Кубка Россиив родных стенах проиграл махачкалинскомусо счетом 0:1.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Гамид Агаларов на 14-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Спартак — Динамо Мх 0:1 Гол: 0:1 Гамид Агаларов (пенальти) (14') Спартак: Александр Селихов, Никита Чернов, Маркос Маркиньос, Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Даниил Зорин, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Виллиан Жозе, Abena M. Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Александр Сандрачук, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Абакар Гаджиев, Гамид Агаларов, Alibekov M., Mrezigue H., Hosseinnejad M. Предупреждения: Роман Зобнин (16'), Mrezigue H. (30'), Абакар Гаджиев (44'), Темиркан Сундуков (61'), (90+3'), (90+4')

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Таким образом, махачкалинское «Динамо» смогло набрать шесть очков и поднялось на первое место в турнирной таблице. У «Спартака» тоже шесть баллов и вторая строчка.