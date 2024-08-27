Официально: Жоау Канселу — игрок «Аль-Хиляля»

Защитникпродолжит карьеру в Саудовской Аравии.

О трансфере 30-летнего португальского футболиста объявил «Аль-Хиляль». Контракт футболиста с новым клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее была информация, что сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Зарплата португальца в Саудовской Аравии будет составлять 15 миллионов в год.

Минувший сезон Жоау Канселу отыграл за испанскую «Барселону» на правах аренды, но каталонцы не смогли потянуть полноценный трансфер. Всего 30-летний игрок провел во всех турнирах за «Барселону» 42 матча, забил 4 гола, сделал 5 ассистов.