Биджиев: Вся команда хорошо сыграла. Все тигры

Главный тренер махачкалинскогоподвел итог матча против(1:0) в Кубке России.

«Мы играли с одним из лидеров. Матч был тяжелым, проходил так, как и ожидали. "Спартак" имел преимущество, но мы проявили характер, сыграли организованно и победили в этом матче.

Игра Волка? Давид провел хороший матч и помог команде. Он находится в относительно нормальной форме. Дай бог, так продолжится. Вся команда хорошо сыграла. У нас скоро матч в РПЛ, поэтому было давление, потому что нужно сохранить тонус состава. Все тигры.

Замены? Так совпало. Не думал, что "Спартак" в перерыве выпустит трех игроков. Поэтому мы провели замены раньше», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Таким образом, махачкалинское «Динамо» смогло набрать шесть очков и поднялось на первое место в турнирной таблице. У «Спартака» тоже шесть баллов и вторая строчка.