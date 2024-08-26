РФС назвал арбитров на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

27 августа (вторник)
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Максим Ковалев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Зуев.
«Акрон» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.
«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Игорь Демешко, Денис Петров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.
«Факел» — «Рубин»: судья — Юрий Карпов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Карасёв, АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Александр Колобаев.
28 августа (среда)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Алексей Лунев, Артём Перов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Олег Соколов.
«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Артур Фёдоров; помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Егор Болховитин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владимир Москалёв, АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Александр Гвардис.
«Локомотив» — «Химки»: судья — Артём Любимов; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мартынов.