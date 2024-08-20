РФС изменил процедуру жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз () сообщил об изменении процедуры жеребьевки 1/4 финала

«Жеребьевка определит сетку 1/4 финала Пути РПЛ. После её проведения станут известны группы, команды которых (первые и вторые места) проведут матчи между собой. Также, станут известны группы, команды из которых будут играть дома в первых матчах 1/4 финала Пути РПЛ.

Изменения в регламент турнира приняло бюро исполкома РФС. В предыдущей версии документа, принимающей стороной в первом матче автоматически становился клуб, который занял второе место по итогам группового турнира Пути РПЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте союза.

Первые матчи 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ запланированы на 5-7 ноября, между 14 и 15 турами РПЛ. В них команды, которые заняли первые места в своих группах, сыграют против тех, кто занял вторые места. Представители одной группы не смогут сыграть друг с другом.

«Календарь этого футбольного сезона предполагает, что плей-офф Пути РПЛ Кубка России начнется менее чем через две недели после окончания группового этапа.

Решение провести жеребьевку до окончания группового этапа и определить сетку ¼ финала позволит заранее составить расписание 14-15 туров РПЛ и первых матчей плей-офф Кубка России с учетом сохраняющихся логистических сложностей для южных клубов РПЛ.

Мы планируем провести жеребьёвку 1/4 финала Пути РПЛ до матчей 5-го тура группового этапа. На ней мы определим пары групп Пути РПЛ, клубы из которых будут играть между собой, и хозяев матчей», — добавила Ирина Посиренина, заместитель генерального секретаря РФС.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Кубка России стал санкт-петербургский «Зенит».