Галактионов: Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированным

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«Если бы вы меня спросили в мае, это было бы более актуально. Есть игра, мы здраво стоим на ногах. Мы выиграли, набираем очки. Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированным. От ребят прет страсть, самоотдача. Им — честь и хвала. Без этого никуда. Я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют — всё хорошо. Это только начало. Мы понимаем свои плюсы и минусы. Двигаемся поэтапно, готовимся к игре на Кубок.

Самое главное — это стилистика игры, которую мы диктуем. Мы скоростная команда. Наши игроки позволяют владеть этим компонентом. Страсть — плюс к нашей огромной ежедневной работе.

Работаем над выходами к воротам в атаке. Такие моменты есть. Сегодня мы забили прекрасные голы, ребята не жадничают, отдают друг другу», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в РПЛ. У «Ростова» восемь баллов и восьмая строчка.