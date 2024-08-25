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    Галактионов: Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированным

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Ростова» (3:2).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Если бы вы меня спросили в мае, это было бы более актуально. Есть игра, мы здраво стоим на ногах. Мы выиграли, набираем очки. Ребята крепнут, мы становимся более дисциплинированным. От ребят прет страсть, самоотдача. Им — честь и хвала. Без этого никуда. Я нацеливаю игроков на завоевание трибун. Когда нам аплодируют — всё хорошо. Это только начало. Мы понимаем свои плюсы и минусы. Двигаемся поэтапно, готовимся к игре на Кубок.

    Самое главное — это стилистика игры, которую мы диктуем. Мы скоростная команда. Наши игроки позволяют владеть этим компонентом. Страсть — плюс к нашей огромной ежедневной работе.

    Работаем над выходами к воротам в атаке. Такие моменты есть. Сегодня мы забили прекрасные голы, ребята не жадничают, отдают друг другу», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в РПЛ. У «Ростова» восемь баллов и восьмая строчка.

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