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    «Шинник» обыграл «Аланию» в матче Первой лиги

    «Шинник» — «Алания»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Шинник» минимально одолел «Аланию» (1:0) в матче 7-го тура российской Первой лиги.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    Единственный гол в этом матче ярославская команда забила на 65-й минуте. Отличился полузащитник «Шинника» Василий Алейников.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Алания 1:0
    Шинник: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Сергей Божин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Николай Гиоргобиани, Евгений Марков, Владимир Ильин, Dziov M. Алания: Андрей Малых, Данила Хотулёв, Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Брайан Мансилья, Moskvichev B., Saharkhizan S.

    После этого матча «Шинник» занимает 17-е место в таблице Первой лиги с 5-ю очками в активе. «Алания» — на 10-й позиции (8 баллов).

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