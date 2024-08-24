«Шинник» — «Алания»: счет матча 1:0, обзор голов

минимально одолел(1:0) в матче 7-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол в этом матче ярославская команда забила на 65-й минуте. Отличился полузащитник «Шинника» Василий Алейников.

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — Алания 1:0 Шинник: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Сергей Божин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Николай Гиоргобиани, Евгений Марков, Владимир Ильин, Dziov M. Алания: Андрей Малых, Данила Хотулёв, Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Брайан Мансилья, Moskvichev B., Saharkhizan S.

После этого матча «Шинник» занимает 17-е место в таблице Первой лиги с 5-ю очками в активе. «Алания» — на 10-й позиции (8 баллов).