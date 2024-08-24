Карпин: «Ростову» будет тяжело заменить Глебова

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Спокойно на это реагирую, привычно. Каждое трансферное окно об этом говорят, но ничего не происходит.
Если договорится какой-то клуб с "Ростовом", значит договорятся.
Станет ли для "Ростова" трагедией продажа Глебова? Трагедия слишком громкое слово. Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его.
Футболисты уходили из всех клубов. Кто-то заканчивал карьеру. Эти клубы продолжали существовать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
Transfermarkt оценивает стоимость Глебова в восемь миллионов евро.