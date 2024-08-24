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    Карпин: «Ростову» будет тяжело заменить Глебова

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что перед закрытием трансферного окна команду может покинуть полузащитник Данил Глебов.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Спокойно на это реагирую, привычно. Каждое трансферное окно об этом говорят, но ничего не происходит.

    Если договорится какой-то клуб с "Ростовом", значит договорятся.

    Станет ли для "Ростова" трагедией продажа Глебова? Трагедия слишком громкое слово. Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его.

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    • Футболисты уходили из всех клубов. Кто-то заканчивал карьеру. Эти клубы продолжали существовать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Глебова в восемь миллионов евро.

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