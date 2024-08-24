Карпин: «Ростову» будет тяжело заменить Глебова

Главный тренер «Ростова»прокомментировал информацию о том, что перед закрытием трансферного окна команду может покинуть полузащитник

«Спокойно на это реагирую, привычно. Каждое трансферное окно об этом говорят, но ничего не происходит.

Если договорится какой-то клуб с "Ростовом", значит договорятся.

Станет ли для "Ростова" трагедией продажа Глебова? Трагедия слишком громкое слово. Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его.

Футболисты уходили из всех клубов. Кто-то заканчивал карьеру. Эти клубы продолжали существовать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Глебова в восемь миллионов евро.