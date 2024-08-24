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    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    «Манчестер Юнайтед» потерпел гостевое поражение от «Брайтона» во втором туре английской Премьер-лиги.

    «МЮ» проиграл на поле «Брайтона»
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    «МЮ» проиграл на поле «Брайтона»

    Матч в Брайтон-энд-Хов завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

    Автором решающего гола стал бразильский нападающий «Брайтона» Жоао Педро, отличившийся на пятой добавленной минуте к основному времени.

    Еще один мяч в ворота «красных дьяволов» отправил Дэнни Уэлбек (32-я минута).

    Единственный гол «МЮ» забил Амад Диалло (60).

    Во втором тайме при счете 1:1 арбитр после видеопросмотра отменил гол нападающего «МЮ» Джошуа Зиркзе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед 2:1
    Голы: 1:0 Дэнни Уэлбек (32'), 1:1 Амад Диалло (60'), 2:1 Жоао Педро (90 + 5') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Джек Хиншелвуд, Джеймс Милнер (Карлос Балеба, 73'), Билли Гилмор (Ясин Аяри, 90'), Янкуба Минте (Жоржиньо Рюттер, 90'), Жоао Педро, Каору Митома (Саймон Адингра, 90'), Дэнни Уэлбек (Хулио Энсисо, 79') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр (Маттейс де Лигт, 79'), Нуссайр Мазрауи, Бруну Фернандеш (Скотт МакТоминай, 79'), Мэйсон Маунт (Джошуа Зиркзее, 46'), Кобби Майну, Каземиро, Маркус Рашфорд (Алехандро Гарначо, 65'), Амад Диалло (Антони, 90') Предупреждения: Амад Диалло (76'), Кобби Майну (78'), Ян Паул ван Хекке (89')

    «Брайтон» лидирует в турнирной таблице — 6 очков. «МЮ» с тремя очками находится на восьмой строчке.

    Календарь и таблица АПЛ

    В третьем туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Арсеналом», а «МЮ» встретится на своем поле с «Ливерпулем».

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