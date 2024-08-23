Рахимов о победе «Рубина»: Я считаю матч неплохим

Главный тренероценил игру своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против махачкалинского(2:0).

«Вы видели хоть одну игру без брака и со всеми реализованными моментами? Я такого никогда не видел никогда. Но мы говорим об общем рисунке матча. И он был достаточно хорошим.

Единственное, мне не понравилось, что когда соперник остался вдесятером, мы позволили себя расслабиться. Стали в некоторых моментах недобегать. И из‑за этого соперник создал несколько моментов у наших ворот. А так я считаю матч неплохим, и я поблагодарил команду за хорошую игру. "Динамо" — очень неплохая команда. Им я желаю удачи», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 11-й позиции (5 баллов).