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    Рахимов о победе «Рубина»: Я считаю матч неплохим

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо» (2:0).

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Вы видели хоть одну игру без брака и со всеми реализованными моментами? Я такого никогда не видел никогда. Но мы говорим об общем рисунке матча. И он был достаточно хорошим.

    Единственное, мне не понравилось, что когда соперник остался вдесятером, мы позволили себя расслабиться. Стали в некоторых моментах недобегать. И из‑за этого соперник создал несколько моментов у наших ворот. А так я считаю матч неплохим, и я поблагодарил команду за хорошую игру. "Динамо" — очень неплохая команда. Им я желаю удачи», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Рубин» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Махачкалинское «Динамо» — на 11-й позиции (5 баллов).

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