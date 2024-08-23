В «Эвертоне» сообщили о подписании контракта с Беговичем

Голкиперстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Стало известно, что 37-летний вратарь подписал контракт с «Эвертоном» до лета 2025-го года.

«Мы хорошо знаем Асмира по его предыдущей работе в клубе. Его репутацию отличного вратаря подчеркнуло то, что в прошлом сезоне он был первым номером в "Куинз Парк Рейнджерс".

Асмир — профессионал высочайшего класса, и, помимо того, что он станет опытным подстраховщиком для Джордана (Пикфорда), его отношение и самоотдача будут бесценны для наших молодых вратарей, у которых они смогут поучиться.

Его возвращение также даёт возможность некоторым из наших молодых вратарей отправиться в аренду и получить ценный опыт для своего развития», — приводит слова спортивного директора Келвина Телуэлла пресс-служба на сайте клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне Бегович выступал за КПР в Чемпионшипе, где провел 45 матчей, в 13-и из которых сыграл на ноль.