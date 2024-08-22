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    Семак: Изидор старался, но ему нужно больше играть

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на уход из клуба форварда Вильсона Изидора.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Нападающий близок к тому, чтобы перейти в английский «Сандерленд».

    «Он хочет играть за "Зенит", он очень старался, и вопросов по его отношению к работе нет абсолютно. Но учитывая, что это игрок молодой, которому нужно как можно больше играть, чтобы прогрессировать, мы учли его пожелания и пошли ему навстречу.

    Было несколько вариантов из европейских клубов, и так сложилось, что он пошёл в "Сандерленд", где он знает и главного тренера, где посчитал, что ему будет дано достаточное количество игрового времени для того, чтобы он мог раскрывать свой потенциал. А он у него, безусловно, есть», — цитирует специалиста «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» лидирует в таблице РПЛ после пяти туров. Команда Сергея Семака набрала 13 очков.

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