Семак: Изидор старался, но ему нужно больше играть

Наставник «Зенита»отреагировал на уход из клуба форварда

Нападающий близок к тому, чтобы перейти в английский «Сандерленд».

«Он хочет играть за "Зенит", он очень старался, и вопросов по его отношению к работе нет абсолютно. Но учитывая, что это игрок молодой, которому нужно как можно больше играть, чтобы прогрессировать, мы учли его пожелания и пошли ему навстречу.

Было несколько вариантов из европейских клубов, и так сложилось, что он пошёл в "Сандерленд", где он знает и главного тренера, где посчитал, что ему будет дано достаточное количество игрового времени для того, чтобы он мог раскрывать свой потенциал. А он у него, безусловно, есть», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ после пяти туров. Команда Сергея Семака набрала 13 очков.