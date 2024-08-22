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    «Гент» минимально обыграл «Партизана» в квалификации ЛК

    «Партизан» — «Гент»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Гент» на чужом поле одолел «Партизан» (1:0) в 1-м матче финального раунда Лиги конференций.

    «Гент»
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    «Гент»

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Гента» Омри Гандельман на 16-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Партизан — Гент 0:1
    Гол: 0:1 Омри Гандельман (16') Партизан: Александар Йованович, Натан де Медина, Светозар Маркович, Нихад Муякич, Кервин Арриага, M.Jurcevic, Ghayas Zahid (Бибрас Натхо, 75'), Xander Severina (Milan Lazarevic, 75'), Zubairu Ibrahim (Жоао Гримальдо, 64'), Young-Joon Goh (Стефан Ковач, 22'), Saldanha (Джёрдже Йованович, 64') Гент: Дави Руф, Ноа Фадига (Матисс Самуаз, 67'), Арчи Браун (Нурио Фортуна, 46'), Джордан Торунарига, Стефан Митрович, Уго Гамбор, Омри Гандельман, Матиас Делор, Свен Кумс (Питер Геркенс, 90'), Франк Уильям Сурдес (Max Dean, 67'), Андри Гудьонсен (Матиас Фернандес, 46') Предупреждения: Арчи Браун (18'), M.Jurcevic (36'), Светозар Маркович (74'), Матиас Фернандес (82'), Max Dean (83'), Milan Lazarevic (84'), Джордан Торунарига (86')

    Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в 19:00 мск. Место встречи — Гент (Бельгия).

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