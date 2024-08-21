«Волгарь» и «Ленинградец» одержали победу в матчах 1/128 финала Кубка России

В одной из встреч «Ленинградец» обыграл «СШОР 1 — Кристалл» со счетом 4:0.
У хозяев голы записали на свой счет Руслан Казаков на 66-й минуте, Валерий Каптилов на 78-й минуте, Максим Бачинский на 90-й и Кирилл Давиденко на 90+2-й минуте.
В следующей стадии Кубка России «Ленинградец» сыграет против «Знамя Труда» 3-го сентября в 16:00 мск.
В параллельном матче «Волгарь» одолел «Победу» (3:1).
У астраханской команды голы забили Евгений Татаринов на 48-й минуте, Сергей Зуйков на 64-й минуте и Акмаль Бахтияров на 72-й минуте с пенальти.
Единственный гол у «Победы» забил Герман Кривдунов на 40-й минуте.
В следующем матче Кубка России «Волгарь» встретится с «Астраханью» также 3-го сентября в 16:00 мск.
Еще в одном матче «Кубань» крупно проиграл «Кубани Холдинг» со счетом 0:5.
У гостей хет-трик оформил Андрей Малолетов, забив свои голы на 35-й, 63-й и 78-й минутах встречи. Еще по голу забили Кирилл Захаров на 6-й минуте и Никита Фадеев на 90-й минуте.
В следующей стадии Кубка России «Кубань Холдинг» сыграет против «Форте».
В одной из встреч «Чертаново» уверенно обыграл «Леон Сатурн» со счетом 3:1.
У московской команды голы забили Булат Гатин на 10-й минуте, Виталий Семенов на 26-й и Захар Светов на 75-й минуте.
Один гол у «Леона» забил Владислав Лепёхин на 59-й минуте.
В следующей встрече Кубка России «Чертаново» встретится с «Челябинском».