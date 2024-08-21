«Волгарь» и «Ленинградец» одержали победу в матчах 1/128 финала Кубка России

Обзор четырех матчей 1/128 финала Кубка России.

В одной из встреч «Ленинградец» обыграл «СШОР 1 — Кристалл» со счетом 4:0.

У хозяев голы записали на свой счет Руслан Казаков на 66-й минуте, Валерий Каптилов на 78-й минуте, Максим Бачинский на 90-й и Кирилл Давиденко на 90+2-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок Ленинградец — Kristall 4:0 Голы: 1:0 Руслан Казаков (66'), 2:0 Валерий Каптилов (78'), 3:0 (89'), 4:0 Кирилл Давиденко (90+2')

В следующей стадии Кубка России «Ленинградец» сыграет против «Знамя Труда» 3-го сентября в 16:00 мск.

В параллельном матче «Волгарь» одолел «Победу» (3:1).

У астраханской команды голы забили Евгений Татаринов на 48-й минуте, Сергей Зуйков на 64-й минуте и Акмаль Бахтияров на 72-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Победы» забил Герман Кривдунов на 40-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок Волгарь — FK Pobeda 3:1 Голы: 0:1 Krivdunov G. (40'), 1:1 Евгений Татаринов (48'), 2:1 Zuykov S. (64'), 3:1 Bakhtiyarov A. (пенальти) (72')

В следующем матче Кубка России «Волгарь» встретится с «Астраханью» также 3-го сентября в 16:00 мск.

Еще в одном матче «Кубань» крупно проиграл «Кубани Холдинг» со счетом 0:5.

У гостей хет-трик оформил Андрей Малолетов, забив свои голы на 35-й, 63-й и 78-й минутах встречи. Еще по голу забили Кирилл Захаров на 6-й минуте и Никита Фадеев на 90-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок Кубань — Кубань Холдинг 0:5 Голы: 0:1 Zakharov K. (6'), 0:2 Maloletov A. (35'), 0:3 Maloletov A. (63'), 0:4 Maloletov A. (78'), 0:5 Fadeev N. (90')

В следующей стадии Кубка России «Кубань Холдинг» сыграет против «Форте».

В одной из встреч «Чертаново» уверенно обыграл «Леон Сатурн» со счетом 3:1.

У московской команды голы забили Булат Гатин на 10-й минуте, Виталий Семенов на 26-й и Захар Светов на 75-й минуте.

Один гол у «Леона» забил Владислав Лепёхин на 59-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок Chertanovo M. — Сатурн 3:1 Голы: 1:0 Gatin B. (10'), 2:0 Semenov V. (26'), 2:1 Lepekhin V. (59'), 3:1 Svetov Z. (75')

В следующей встрече Кубка России «Чертаново» встретится с «Челябинском».