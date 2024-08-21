ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дрикус Дю ПлессиAnd still! Дю Плесси перевернул бой с Адесаньей, оставив Исраэля ни с чем
  • 20:58
    • Романо: Гюндоган покинет «Барселону» и вернется в «Ман Сити»
    Все новости спорта

    Мората получил травму после первого матча за «Милан»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Торино
    Нападающий «Милана» Альваро Мората получил мышечную травму. Об этом сообщает AS.

    Альваро Мората
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората

    Стало известно, что форвард «россонери» почуствовал дискомфорт в мышцах перед матчем 1-го тура итальянской Серии А против «Торино» (2:2). Несмотря на это, Мората вышел на поле на 60-й минуте и отметился забитым мячом.

    После этого матча форвард прошел медобследование, где выявилось повреждение. По данным источника, Мората пропустит около 3-х недель.

  • Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Италии по футболу 2024/2025
  • 17/08/2024

    • Напомним, что испанец этим летом пополнил состав «Милана», перейдя из «Ювентуса». Мората вместе со сборной Испанией стал чемпионом Европы 2024-го года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» даст бой мощному австрийскому клубу?
  • «Динамо» Киев — «Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Галатасарай» постарайся сразу решить все проблемы
  • «Янг Бойз» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Спарта» проиграет в гостях?
  • «Мальмё» — «Спарта». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мальмё — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Коллинз — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Муте — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры