Мората получил травму после первого матча за «Милан»

Нападающийполучил мышечную травму. Об этом сообщает AS

Стало известно, что форвард «россонери» почуствовал дискомфорт в мышцах перед матчем 1-го тура итальянской Серии А против «Торино» (2:2). Несмотря на это, Мората вышел на поле на 60-й минуте и отметился забитым мячом.

После этого матча форвард прошел медобследование, где выявилось повреждение. По данным источника, Мората пропустит около 3-х недель.

Напомним, что испанец этим летом пополнил состав «Милана», перейдя из «Ювентуса». Мората вместе со сборной Испанией стал чемпионом Европы 2024-го года.