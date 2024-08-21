Махачкалинское «Динамо» подпишет лучшего бомбардира РПЛ-2022

«Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев изначально настаивал на трансфере Агаларова. Спортивный директор клуба Шамиль Газизов был за кандидатуру Нимели.
Либериец прошел медосмотр в Махачкале, но его трансфер не состоялся по причине более выгодного предложения от "Сумгайыта", поэтому игрок уехал в Азербайджан.
После срыва трансфера экс-нападающего "Спартака" руководство "Динамо" начало вести переговоры с Гамидом Агаларовым.
Изначально рассматривалась аренда нападающего до конца сезона с разделением зарплаты с "Ахматом". В грозненском клубе не рассчитывают на футболиста, чей контракт истекает летом следующего года и хотят его продать.
В переговоры включился отец и спортивный директор "Динамо" Руслан Агаларов, который сбил цену за нападающего до 400 тысяч евро.
В махачкалинском клубе рассчитывают подписать футболиста до конца этой недели. В ближайшее время Агаларов пройдет медосмотр в Махачкале», — сказал источник издания.
Напомним, в сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ. В то время он выступал за «Уфу».