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    Махачкалинское «Динамо» подпишет лучшего бомбардира РПЛ-2022

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    Очередным новичком махачкалинского «Динамо» этим летом может стать нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов, сообщает Sport24.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    «Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев изначально настаивал на трансфере Агаларова. Спортивный директор клуба Шамиль Газизов был за кандидатуру Нимели.

    Либериец прошел медосмотр в Махачкале, но его трансфер не состоялся по причине более выгодного предложения от "Сумгайыта", поэтому игрок уехал в Азербайджан.

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    • После срыва трансфера экс-нападающего "Спартака" руководство "Динамо" начало вести переговоры с Гамидом Агаларовым.

    Изначально рассматривалась аренда нападающего до конца сезона с разделением зарплаты с "Ахматом". В грозненском клубе не рассчитывают на футболиста, чей контракт истекает летом следующего года и хотят его продать.

    В переговоры включился отец и спортивный директор "Динамо" Руслан Агаларов, который сбил цену за нападающего до 400 тысяч евро.

    В махачкалинском клубе рассчитывают подписать футболиста до конца этой недели. В ближайшее время Агаларов пройдет медосмотр в Махачкале», — сказал источник издания.

    Напомним, в сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ. В то время он выступал за «Уфу».

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