Махачкалинское «Динамо» подпишет лучшего бомбардира РПЛ-2022

Очередным новичком махачкалинскогоэтим летом может стать нападающий грозненского «Ахмата»Sport24.

«Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев изначально настаивал на трансфере Агаларова. Спортивный директор клуба Шамиль Газизов был за кандидатуру Нимели.

Либериец прошел медосмотр в Махачкале, но его трансфер не состоялся по причине более выгодного предложения от "Сумгайыта", поэтому игрок уехал в Азербайджан.

После срыва трансфера экс-нападающего "Спартака" руководство "Динамо" начало вести переговоры с Гамидом Агаларовым.

Изначально рассматривалась аренда нападающего до конца сезона с разделением зарплаты с "Ахматом". В грозненском клубе не рассчитывают на футболиста, чей контракт истекает летом следующего года и хотят его продать.

В переговоры включился отец и спортивный директор "Динамо" Руслан Агаларов, который сбил цену за нападающего до 400 тысяч евро.

В махачкалинском клубе рассчитывают подписать футболиста до конца этой недели. В ближайшее время Агаларов пройдет медосмотр в Махачкале», — сказал источник издания.

Напомним, в сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ. В то время он выступал за «Уфу».