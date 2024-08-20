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    Терехин назвал причину неудач «Терека»

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    Известный российский нападающий Олег Терехин, выступавший также за грозненский «Ахмат», рассказал, в чем причина неудач команды в этом сезоне в РПЛ.

    Олег Терехин
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    Олег Терехин

    «У "Ахмата" строится новая команда, много новичков, которым нужно притереться. Пока "Ахмат" идёт тяжело и пропускает на последних минутах. Если взять последнюю игру, то защитнику лучше было бы просто выбить мяч в аут. Игра закончилась бы. А так он сбросил его на ногу сопернику, который забивает в твои ворота.

    В этом тренер не виноват, тут индивидуальная ошибка. Да, "Ахмат" не выигрывает, но и много не пропускает. Только в матче с "Локомотивом" развалились. Они сейчас будут играть с "Химками". Нужна победа, которая придаст уверенности.

    Я думаю, что "Ахмат" как минимум должен быть в десятке. Если всё удачно сложится, команда станет бороться за пятое-шестое место, но это будет очень тяжело. Не думаю, что грозненцы будут бороться за выживание, они поднимутся по турнирной таблице», — сказал Терехин «Чемпионату».

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