Терехин назвал причину неудач «Терека»

Известный российский нападающий, выступавший также за грозненский «Ахмат», рассказал, в чем причина неудач команды в этом сезоне в РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Олег Терехин Фото: fcdin.com

«У "Ахмата" строится новая команда, много новичков, которым нужно притереться. Пока "Ахмат" идёт тяжело и пропускает на последних минутах. Если взять последнюю игру, то защитнику лучше было бы просто выбить мяч в аут. Игра закончилась бы. А так он сбросил его на ногу сопернику, который забивает в твои ворота.

В этом тренер не виноват, тут индивидуальная ошибка. Да, "Ахмат" не выигрывает, но и много не пропускает. Только в матче с "Локомотивом" развалились. Они сейчас будут играть с "Химками". Нужна победа, которая придаст уверенности.

Я думаю, что "Ахмат" как минимум должен быть в десятке. Если всё удачно сложится, команда станет бороться за пятое-шестое место, но это будет очень тяжело. Не думаю, что грозненцы будут бороться за выживание, они поднимутся по турнирной таблице», — сказал Терехин «Чемпионату».