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    Миранчук назвал причину перехода в «Атланту»

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    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему решился на переход американскую МЛС из итальянской «Аталанты».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Я решил играть за "Атланту", потому что люблю хип-хоп (Смеётся). Шучу-шучу. Просто хотел начать со смешного, чтобы немного расслабиться. Если честно, МЛС растёт, здесь играет много классных качественных игроков. Я отыграл четыре года в Европе, достиг всего, что хотел», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

    Алексей Миранчук стал игроком «Атланты» 30 июля 2024 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков во всех турнирах 42 матча, забил 4 мяча, сделал 9 ассистов. В составе «Аталанты» он стал обладателем Лиги Европы.

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