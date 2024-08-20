Миранчук назвал причину перехода в «Атланту»

Полузащитник «Атланты Юнайтед»рассказал, почему решился на переход американскую МЛС из итальянской «Аталанты».

«Я решил играть за "Атланту", потому что люблю хип-хоп (Смеётся). Шучу-шучу. Просто хотел начать со смешного, чтобы немного расслабиться. Если честно, МЛС растёт, здесь играет много классных качественных игроков. Я отыграл четыре года в Европе, достиг всего, что хотел», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

Алексей Миранчук стал игроком «Атланты» 30 июля 2024 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков во всех турнирах 42 матча, забил 4 мяча, сделал 9 ассистов. В составе «Аталанты» он стал обладателем Лиги Европы.