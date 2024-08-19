Умяров: Кажется, это была самая простая победа «Спартака» над «Факелом»

Наиль Умяров Фото: globallookpress.com
«Если брать прошедший сезон и последние игры с "Факелом", то, кажется, что это самая простая победа над ними.
Помогло прежде всего хорошее начало матча. Уже потом игра давалась легче.
Реализация — это то, над чем нам нужно работать. В матче с "Ахматом" это хорошо было видно.
Мы просто поменялись с "Факелом" кругами, то же самое было в прошлом сезоне с Сочи», — приводит слова Умярова «Чемпионат».
«Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ после пяти туров.