Умяров: Кажется, это была самая простая победа «Спартака» над «Факелом»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал победу над(3:0) в пятом туре РПЛ.

«Если брать прошедший сезон и последние игры с "Факелом", то, кажется, что это самая простая победа над ними.

Помогло прежде всего хорошее начало матча. Уже потом игра давалась легче.

Реализация — это то, над чем нам нужно работать. В матче с "Ахматом" это хорошо было видно.

Мы просто поменялись с "Факелом" кругами, то же самое было в прошлом сезоне с Сочи», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает четвертое место в таблице РПЛ после пяти туров.