Тикнизян — о будущем: У меня на футболке эмблема «Локомотива», а не «Марселя»

Защитникответил на вопрос о своем будущем.

«Ключевое слово — это "слухи". До меня ничего не доходило.

Если будет предложение, которое устроит "Локомотив", и мы сядем, и, как всегда честно, смотря друг другу в глаза, поговорим. И после разговора примем решение, что если надо уходить, то я уйду. Если на меня рассчитывают, в меня верят, то я здесь.

На данный момент ситуация такая. У меня на футболке эмблема "Локомотива", а не "Марселя" (смеется). Я игрок Локомотива», — цитирует Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Тикнизян провел шесть матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.