Кержаков: В игре «Кайрата» есть прогресс, но глобально пока рано делать выводы

Главный тренер «Кайрата»рассказал о своей адаптации в казахстанском клубе.

Ранее стало известно, что Кержакова признали лучшим тренером чемпионата Казахстана в июле.

«В бытовом плане никаких проблем здесь нет. Красивый город, прекрасные люди. Что касается инфраструктуры, то в клубе она на самом высоком уровне. Для работы здесь созданы все условия.

Если говорить в общем, два с половиной месяца — совсем маленький срок, чтобы можно было сказать, что я вижу на футбольном поле то, что хочу видеть от команды.

Как мне кажется, у нас есть прогресс относительно тех идей, которые я пытаюсь донести до футболистов вместе с тренерским штабом.

Но, еще раз повторюсь, два с половиной месяца — совсем маленький срок для нового тренера, который приходит в команду», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».