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    «Зенит» проведет товарищеский матч с командой Кержакова

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    «Зенит» проведет товарищеский матч с казахстанским «Кайратом», сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Матч между «Зенитом» и «Кайратом» пройдет в Алма-Ате 8 сентября.

    Матч будет приурочен к 70-летнему юбилею «Кайрата».

    Ранее команды трижды встречались в товарищеских играх — в Петербурге (2018 год, победа 1:0), Белеке (2020 год, победа 3:1) и Алма-Ате (2023 год, 2:2).

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    Напомним, пост главного тренера «Кайрата» занимает бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.

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