«Зенит» проведет товарищеский матч с командой Кержакова

Матч между «Зенитом» и «Кайратом» пройдет в Алма-Ате 8 сентября.
Матч будет приурочен к 70-летнему юбилею «Кайрата».
Ранее команды трижды встречались в товарищеских играх — в Петербурге (2018 год, победа 1:0), Белеке (2020 год, победа 3:1) и Алма-Ате (2023 год, 2:2).
В январе 2023-го «Зенит» и «Кайрат» заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве, которое касается детско-юношеского и женского футбола.
Напомним, пост главного тренера «Кайрата» занимает бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.