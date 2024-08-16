«Зенит» проведет товарищеский матч с командой Кержакова

проведет товарищеский матч с казахстанским сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч между «Зенитом» и «Кайратом» пройдет в Алма-Ате 8 сентября.

Матч будет приурочен к 70-летнему юбилею «Кайрата».

Ранее команды трижды встречались в товарищеских играх — в Петербурге (2018 год, победа 1:0), Белеке (2020 год, победа 3:1) и Алма-Ате (2023 год, 2:2).

В январе 2023-го «Зенит» и «Кайрат» заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве, которое касается детско-юношеского и женского футбола.

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Напомним, пост главного тренера «Кайрата» занимает бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.