Анри покинул пост главного тренера Франции U-23

Главный тренер молодежной сборной Францииушел со своего поста, сообщает Федерации футбола Франции (FFF).

«Я хотел бы поблагодарить федерацию и Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали на Олимпийских играх останется одним из главных поводов для гордости в моей жизни.

Я невероятно благодарен федерации, игрокам, болельщикам, которые позволили мне получить этот волшебный опыт», — приводит слова Анри пресс‑служба FFF.

Тьерри Анри возглавил Францию U-23 в 2023 году и привел ее к серебряным медалям на Олимпийских играх в Париже.