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    Анри покинул пост главного тренера Франции U-23

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри ушел со своего поста, сообщает Федерации футбола Франции (FFF).

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    «Я хотел бы поблагодарить федерацию и Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали на Олимпийских играх останется одним из главных поводов для гордости в моей жизни.

    Я невероятно благодарен федерации, игрокам, болельщикам, которые позволили мне получить этот волшебный опыт», — приводит слова Анри пресс‑служба FFF.

    Тьерри Анри возглавил Францию U-23 в 2023 году и привел ее к серебряным медалям на Олимпийских играх в Париже.

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