«Интер» сыграл вничью с «Дженоа», а «Парма» и «Фиорентина» поделили очки в матче Серии А

Обзор 2-х матчей первого тура итальянской Серии А.

В одной из встреч «Интер» поделил очки с «Дженоа» со счетом 2:2.

В составе миланской команды дублем отметился нападающий Маркус Тюрам, который забил свои голы на 30-й и 82-й минутах встречи. Сначала форвард нанес четкий удар в угол ворот соперника, а затем Тюрам воспользовался ошибкой голкипера и забил 2-й гол.

Первый гол у «Дженоа» записал на свой счет Алессандро Вольякко на 20-й минуте.

Уже на 90+6-й минуте нападающий хозяев Жуниор Мессьяс сравнял счет — 2:2. Сначала форварду не удалось реализовать пенальти, после чего забил гол с отскока практически у линии ворот.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Интер 2:2 Голы: 1:0 Alessandro Vogliacco (20'), 1:1 Марку Тюрам (30'), 1:2 Марку Тюрам (82'), 2:2 Жуниор Мессьяс (90 + 5') Дженоа: Пьерлуиджи Голлини, Маттья Бани, Кони де Винтер, Алессандро Дзаноли (Стефано Сабелли, 71'), Аарон Мартин, Руслан Малиновский (Мортен Торсби, 71'), Милан Бадель (Jeff Ekhator, 86'), Мортен Френнруп, Витор Оливейра, Жуниор Мессьяс, Alessandro Vogliacco (Хоан Васкес, 60') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 75'), Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 66'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 66'), Хакан Чалханоглу (Мехди Тареми, 75'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Кристьян Аслани, 86'), Марку Тюрам Предупреждения: Генрих Мхитарян (16'), Simone Inzaghi (53'), Alberto Gilardino (61'), Пьерлуиджи Голлини (63'), Кристьян Аслани (90 + 9')

В следующем матче «Интер» сыграет против «Лечче» 24-го августа, а «Дженоа» встретится в тот же день с «Монцей».

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» (1:1).

Первый гол в этом матче забили «крестоносцы» на 22-й минуте. Отличился полузащитник команды Деннис Ман.

«Фиорентине» удалось сравнять счет на 75-й минуте благодаря голу Кристиано Бираги.

Футбол. Италия. Серия А Парма — Фиорентина 1:1 Голы: 1:0 Деннис Ман (22'), 1:1 Кристиано Бираги (75') Парма: Дзион Судзуки, Ботонд Балог, Эмануэле Валери, Науэль Эстевес, Адриан Бернабе (Вилан Сиприен, 80'), Симон Зом (Маттео Канчелльери, 76'), Деннис Ман (Pontus Almqvist, 65'), Валентин Михэйлэ (Drissa Camara, 65'), Woyo Coulibaly, Alessandro Circati, Ange Bonny (Antoine Hainaut, 65') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Пьетро Комуццо (Микаель Кайоде, 73'), Марин Понграчич, Лукас Мартинес Куарта (Фабьяно Паризи, 60'), Андреа Кольпани (Жонатан Иконе, 60'), Софьян Амрабат, Роландо Мандрагора (Алессандро Бьянко, 73'), Мойзе Кин, Кристиан Куаме (Риккардо Соттиль, 79'), Dodo Предупреждения: Марин Понграчич (35'), Науэль Эстевес (36'), Ботонд Балог (49'), Марин Понграчич (83'), Alessandro Circati (85')

В следующем поединке «Парма» встретится с «Миланом» 24-го августа. «Фиорентина» сыграет против «Венеции» 25-го числа.