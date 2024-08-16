ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
    Все новости спорта

    Мусаев: «Краснодару» всегда тяжело играть против «Ахмата»

    Футбол Календарь Кубка России Краснодар Ахмат Фонбет Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка России.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Не ожидалось, что игра будет легкой. "Ахмат" вышел практически основным составом. Это команда, с которой нам очень тяжело играть. Они очень хорошо готовы физически, играют большими силами сзади, опасны на контратаках и стандартах.

    Я рад, что мы не позволили много создать, но мы и сами немного создали. Жаль, что отменили гол Козлова после офсайда, но все равно ребята — молодцы. Дожали в конце, кое‑как забили трудовой гол. Считаю, что заслужили победу.

    Через два дня мы играем важнейший матч с "Пари НН" дома, это запланированные замены. Единственное, мы не знали, на кого Юру (Газинского) поменяем. Мы хотели дать ему 20 минут, он уже набрал форму. Это не связано с плохой или хорошей игрой, просто так нам нужно было распределить нагрузку.

  • РПЛ. «Зенит» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 4-го тура чемпионата России по футболу
  • 12/08/2024

    • Страшно ли было выпускать 17‑летнего Хмарина в такой жесткий матч? Честно, были опасения, что это его первый матч. Он с нами мало тренировался, всего две тренировки провел, но мы знаем его, что он хорошо проявляет себя в своей команде. В принципе были спокойны, для него это хороший опыт. Теперь главное, когда он вернется обратно, чтобы не было звездной болезни. Его время придет чуть‑чуть позже.

    У нас поменялась немного схема. У нас был дефицит с крайними защитниками. Постоянно не хватало. Сейчас ситуация стабилизировалась. Приехал Оласа, потихоньку набирает форму Петров, Олусегун тоже добавляет в плане понимания этой позиции.

    Больше игроков отправим вверх, активны оба фланга, но мы не до конца еще довольны всем, тем, как все завязывается. Хотим работать в этом направлении», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче «Краснодар» сыграет 18 августа с «Пари НН».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
  • «Гавр» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Драконы» не заметят «Санта-Клару»?
  • «Санта-Клара» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Синнер — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры