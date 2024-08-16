Мусаев: «Краснодару» всегда тяжело играть против «Ахмата»

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над(1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка России.

«Не ожидалось, что игра будет легкой. "Ахмат" вышел практически основным составом. Это команда, с которой нам очень тяжело играть. Они очень хорошо готовы физически, играют большими силами сзади, опасны на контратаках и стандартах.

Я рад, что мы не позволили много создать, но мы и сами немного создали. Жаль, что отменили гол Козлова после офсайда, но все равно ребята — молодцы. Дожали в конце, кое‑как забили трудовой гол. Считаю, что заслужили победу.

Через два дня мы играем важнейший матч с "Пари НН" дома, это запланированные замены. Единственное, мы не знали, на кого Юру (Газинского) поменяем. Мы хотели дать ему 20 минут, он уже набрал форму. Это не связано с плохой или хорошей игрой, просто так нам нужно было распределить нагрузку.

Страшно ли было выпускать 17‑летнего Хмарина в такой жесткий матч? Честно, были опасения, что это его первый матч. Он с нами мало тренировался, всего две тренировки провел, но мы знаем его, что он хорошо проявляет себя в своей команде. В принципе были спокойны, для него это хороший опыт. Теперь главное, когда он вернется обратно, чтобы не было звездной болезни. Его время придет чуть‑чуть позже.

У нас поменялась немного схема. У нас был дефицит с крайними защитниками. Постоянно не хватало. Сейчас ситуация стабилизировалась. Приехал Оласа, потихоньку набирает форму Петров, Олусегун тоже добавляет в плане понимания этой позиции.

Больше игроков отправим вверх, активны оба фланга, но мы не до конца еще довольны всем, тем, как все завязывается. Хотим работать в этом направлении», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

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В ближайшем матче «Краснодар» сыграет 18 августа с «Пари НН».